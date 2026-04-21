Андреас Бирнбахер объявил о перерыве в тренерской карьере

Немец Андреас Бирнбахер сообщил, что берет перерыв в тренерской карьере после восьми лет работы в Немецком лыжном союзе (DSV).

Бирнбахер считался претендентом на должность тренера женской сборной Германии по стрельбе, но этот пост заняла Сандра Флунгер. 

«Поскольку в последнее время было много спекуляций вокруг тренерских постов, и теперь стало ясно, как они распределены, я хочу сказать несколько слов: после множества открытых и конструктивных бесед с Немецким лыжным союзом (DSV) я принял осознанное решение не продолжать тренерскую деятельность. Однако это не прощание, а скорее пауза, чтобы остановиться и перевести дух.

За последние почти десять лет я как тренер рос вместе со многими атлетами и пережил немало знаковых моментов — с множеством успехов, но также и вызовов. Именно это сочетание делает данную профессию такой особенной. Многие дружеские связи и воспоминания этого периода останутся для меня незабываемыми, особенно работа с молодежью и последние два года.

Параллельно с этим я завершил обучение на спортивном факультете, а также получил диплом тренера. Сейчас для меня настал подходящий момент, чтобы выбрать новый путь, осознанно взглянуть на вещи со стороны и набраться энергии для дальнейшего развития.

Я остаюсь на связи с Немецким лыжным союзом и буду по-прежнему стараться участвовать в развитии спорта — пусть и в новой роли», – написал Бирнбахер. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
