  Светлана Ишмуратова: «Спорт – это мощнейшее оружие политики, но очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил»
Светлана Ишмуратова: «Спорт – это мощнейшее оружие политики, но очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала спорт мощнейшим оружием политики.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

– Каковы шансы, что нас допустят до следующей Олимпиады?

– Я думаю, все будет зависеть от победы наших ребят в СВО. Мы очень хотим, чтобы скорее это все решилось, чтобы скорее наши ребята победили, наша страна победила. Полагаю, тогда уже будут расставлены все точки над «i».

Тогда наконец-то закончится эта двусмысленность, эти двоякие высказывания. Тогда все уже вспомнят этот девиз: «О спорт, ты – мир!», слова про спорт вне политики. Конечно, спорт – это мощнейшее оружие политики, но в любом случае очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил, чтобы не было дискриминации и все выступали на равных условиях.

– У IBU сейчас очень жесткая позиция. Это единственная федерация, которая не допустила наших паралимпийцев на Игры.

– К сожалению, это так. И это просто неуважение к людям с неограниченными возможностями, как я их называю. XXI век на дворе, казалось бы, можно договориться, есть дипломатия… Но все не так просто.

– У нас санкции сильно ударили по одному поколению, по ребятам, которым сейчас 25-30 лет. В Пекин они не попали, так как были слишком молоды, в Милан их не пустили, а дальше они уже могут и не отобраться. У них в жизни может и не быть Олимпийских игр. Какой бы вы дали совет этим ребятам?

– Не все зависит от нас, поэтому нужно принять жизнь такой, какая она есть. Где-то нам судьба дает, где-то – отбирает. Поэтому нужно это принять и в какой-то степени простить это. Жить с мыслью о том, что тебя не допустили, ты не смог реализовать свои способности и достичь того, чего хотел, очень сложно.

Нужно переключить свою жизнь в другое русло. Можно дальше работать именно в сфере спорта, можно уйти на какое-то другое направление. В любом случае с вами останутся ваш характер, ваша выносливость, ваша целеустремлённость. Все в ваших руках, дерзайте! – сказала Ишмуратова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Такое комментировать только портить. Когда же, наконец, закончатся двоякие высказывания? Спорт вне политики - и в следующем предложение он уже мощнейшее орудие политики....
