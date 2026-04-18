Светлана Ишмуратова: «Спорт – это мощнейшее оружие политики, но очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил»

Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала спорт мощнейшим оружием политики.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала спорт мощнейшим оружием политики.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

– Каковы шансы, что нас допустят до следующей Олимпиады?

– Я думаю, все будет зависеть от победы наших ребят в СВО. Мы очень хотим, чтобы скорее это все решилось, чтобы скорее наши ребята победили, наша страна победила. Полагаю, тогда уже будут расставлены все точки над «i».

Тогда наконец-то закончится эта двусмысленность, эти двоякие высказывания. Тогда все уже вспомнят этот девиз: «О спорт, ты – мир!», слова про спорт вне политики. Конечно, спорт – это мощнейшее оружие политики, но в любом случае очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил, чтобы не было дискриминации и все выступали на равных условиях.

– У IBU сейчас очень жесткая позиция. Это единственная федерация, которая не допустила наших паралимпийцев на Игры.

– К сожалению, это так. И это просто неуважение к людям с неограниченными возможностями, как я их называю. XXI век на дворе, казалось бы, можно договориться, есть дипломатия… Но все не так просто.

– У нас санкции сильно ударили по одному поколению, по ребятам, которым сейчас 25-30 лет. В Пекин они не попали, так как были слишком молоды, в Милан их не пустили, а дальше они уже могут и не отобраться. У них в жизни может и не быть Олимпийских игр. Какой бы вы дали совет этим ребятам?

– Не все зависит от нас, поэтому нужно принять жизнь такой, какая она есть. Где-то нам судьба дает, где-то – отбирает. Поэтому нужно это принять и в какой-то степени простить это. Жить с мыслью о том, что тебя не допустили, ты не смог реализовать свои способности и достичь того, чего хотел, очень сложно.

Нужно переключить свою жизнь в другое русло. Можно дальше работать именно в сфере спорта, можно уйти на какое-то другое направление. В любом случае с вами останутся ваш характер, ваша выносливость, ваша целеустремлённость. Все в ваших руках, дерзайте! – сказала Ишмуратова.