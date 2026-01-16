Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»

Шевченко: в столовой ходим в масках, руки постоянно обрабатываем спиртом.

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о профилактических мерах против заражения вирусами, которые применяются в сборной.

— В этом году не все так просто со здоровьем в команде Свердловской области. Как бережетесь?

— В декабре 2025 года в Ханты‑Мансийске мы начали болеть, это до сих пор продолжается. Кто‑то раньше, а кто‑то позже.

Надо быть максимально аккуратным, в столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом. Это самая первая необходимость, — сказала Шевченко.