Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»

Губерниев: ситуация с ценами в России меня реально волнует.

«Жизнь в России в последнее время действительно подорожала. Другое дело, что во всем мире ситуация такая же.

Мне до Европы и Америки особого дела нет, но ситуация с ценами в России меня реально волнует. К примеру, моей маме нужен препарат от болей в спине, который производят в Испании. Почему-то в России его перестали закупать, а наши аналоги, мягко говоря, ему уступают. Конечно, я его достать смогу, но ведь у многих россиян нет такой возможности.

Я уже ничему не удивляюсь, но цены на ЖКХ очень сильно выросли. Ежемесячно получаю квиток и вижу очень интересные цифры. Продукты в магазинах тоже выросли в цене. К одежде я отношусь спокойно, но и она тоже подорожала.

Глаза на лоб у меня от цен не лезут, потому что я к такому привык. Я пожил и в девяностые, когда цены галопировали, и в восьмидесятые, когда на полках нихрена не было. Я человек привыкший, но жизнь пенсионеров в таких условиях мне представить сложно», – сказал Губерниев.