Олле Далин: «Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась»

Далин: позиция IBU по допуску российских биатлонистов не изменилась.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что позиция организации по вопросу допуска россиян не изменилась.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

— Будет ли IBU рассматривать допуск российских биатлонистов на следующий сезон?

— Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась. По тому, что должно произойти для смены нашей позиции, тоже нет изменений, — сказал Далин.