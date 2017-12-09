Русский биатлон без подиума, поражение СКА и другие новости утра

1. Йоханнес Бо выиграл спринт, Мартен Фуркад – 2-й, Шипулин – только 9-й. Мартен продолжает лидировать в общем зачете.

2. У женщин в спринте была лучшей Домрачева, Кузьмина – 2-я, Миронова – 9-я. У сборной России ни одного подиума в 10 гонках.

3. Американец Чен победил в финале Гран-при по фигурному катанию, Коляда – 3-й, Воронов – 4-й. У девушек после короткой программы лидирует Осмонд, Загитова – 2-я, Сотскова – 4-я.

4. Оказывается, Мутко сменил имя во время обучения в ПТУ с Виктора на Виталия. Сам вице-премьер был не готов это комментировать в свой день рождения.

5. «Сочи» прервал 10-матчевую победную серию СКА (2:1), а Зарипов дебютировал за «Ак Барс», но казанцы проиграли «Локомотиву» (1:4).

6. Последний тур РФПЛ в этом году стартовал матчем «Урала» и «Краснодара» (1:1).

7. ЦСКА получит минимум 17,7 млн евро за осеннюю часть еврокубков, «Спартак» – 16,2 млн.

8. Панарин сделал 5 голевых передач в матче, повторив рекорд «Коламбуса». Все результаты в НХЛ.

9. Альтернативные соревнования для тех, кто не захочет поехать в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом? Есть такое предложение!

10. УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча с «Вардаром». За баннер в честь Ратко Младича.

11. Капитан сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018. Виноват кокаин.

12. В НБА «Индиана» обыграла «Кливленд». Другие результаты – здесь.

13. В Госдуме говорили об Олимпиаде и МОК. Жириновский, Газзаев, Толстой и другие.

14. У Евгения Баляйкина умерла жена. У нее был рак.

Цитата дня. «Я лучший в истории». Криштиану Роналду после 5-го «Золотого мяча». Зидан, кстати, с ним согласен.