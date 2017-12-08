Финал Гран-при. Загитова, Сотскова и Костнер примут участие в турнире

Сегодня в японской Нагое стартуют соревнования среди женщин в рамках финала Гран-при. Россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова покажут короткие программы.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Женщины

Начало короткой программы – 12.55 по московскому времени (8 декабря).

Старт-лист

1. Сатоко Мияхара (Япония)

2. Вакаба Хигучи (Япония)

3. Мария Сотскова (Россия)

4. Каролина Костнер (Италия)

5. Кейтлин Осмонд (Канада)

6. Алина Загитова (Россия)