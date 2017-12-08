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    Финал Гран-при. Загитова, Сотскова и Костнер примут участие в турнире

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты Гран-при сборная Канады финал Гран-при сборная Японии сборная Италии женское катание Сатоко Мияхара Кейтлин Осмонд Мария Сотскова Вакаба Хигучи Алина Загитова

    Сегодня в японской Нагое стартуют соревнования среди женщин в рамках финала Гран-при. Россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова покажут короткие программы.

    Гран-при

    Финал

    Нагоя, Япония

    Женщины

    Начало короткой программы – 12.55 по московскому времени (8 декабря).

    Старт-лист

    1. Сатоко Мияхара (Япония)
    2. Вакаба Хигучи (Япония)
    3. Мария Сотскова (Россия)
    4. Каролина Костнер (Италия)
    5. Кейтлин Осмонд (Канада)
    6. Алина Загитова (Россия)

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