Финал Гран-при. Загитова, Сотскова и Костнер примут участие в турнире
Сегодня в японской Нагое стартуют соревнования среди женщин в рамках финала Гран-при. Россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова покажут короткие программы.
Гран-при
Финал
Нагоя, Япония
Женщины
Начало короткой программы – 12.55 по московскому времени (8 декабря).
Старт-лист
1. Сатоко Мияхара (Япония)
2. Вакаба Хигучи (Япония)
3. Мария Сотскова (Россия)
4. Каролина Костнер (Италия)
5. Кейтлин Осмонд (Канада)
6. Алина Загитова (Россия)
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