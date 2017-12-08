Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с произвольными программами
Сегодня в японской Нагое на финале Гран-при по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После первого дня соревнований лидирует американец Нэтан Чен, россиянин Михаил Коляда идет третьим.
Гран-при
Финал
Нагоя, Япония
Мужчины
Начало произвольной программы - 14.15 по московскому времени.
Положение после короткой программы
1. Нэтан Чен (США) – 103,32
2. Шома Уно (Япония) – 101,51
3. Михаил Коляда (Россия) – 99,52
4. Джейсон Браун (США) – 89,02
5. Сергей Воронов (Россия) – 87,77
6. Адам Риппон (США) – 86,19
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