Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в японской Нагое на финале Гран-при по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После первого дня соревнований лидирует американец Нэтан Чен, россиянин Михаил Коляда идет третьим.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Мужчины

Начало произвольной программы - 14.15 по московскому времени.

Положение после короткой программы



1. Нэтан Чен (США) – 103,32

2. Шома Уно (Япония) – 101,51

3. Михаил Коляда (Россия) – 99,52

4. Джейсон Браун (США) – 89,02

5. Сергей Воронов (Россия) – 87,77

6. Адам Риппон (США) – 86,19