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    Финал Гран-при. Чен, Уно, Коляда и Воронов выйдут на лед с произвольными программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при финал Гран-при Адам Риппон сборная США сборная Японии мужское катание Джейсон Браун Михаил Коляда Нэтан Чен Шома Уно

    Сегодня в японской Нагое на финале Гран-при по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После первого дня соревнований лидирует американец Нэтан Чен, россиянин Михаил Коляда идет третьим.  

    Гран-при

    Финал

    Нагоя, Япония

    Мужчины

    Начало произвольной программы - 14.15 по московскому времени.

    Положение после короткой программы

    1. Нэтан Чен (США) – 103,32
    2. Шома Уно (Япония) – 101,51
    3. Михаил Коляда (Россия) – 99,52
    4. Джейсон Браун (США) – 89,02
    5. Сергей Воронов (Россия) – 87,77
    6. Адам Риппон (США) – 86,19

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