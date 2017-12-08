«Зенит» и «Локомотив» тоже в плей-офф Лиги Европы, 5-й «Золотой мяч» Роналду и другие новости утра

1. «Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф Лиги Европы с 1-го места. 4 российских клуба – в евровесне. Такого не было 5 лет! Все сеяные клубы при жеребьевке ЛЕ.

2. Роналду получил 5-й «Золотой мяч», Криштиану сравнялся с Месси. Лео в голосовании был 2-м, Неймар – 3-м, а Буффон – 4-м.

3. Еще про Лигу Европы. «Зенит» забил больше всех голов на групповом этапе, «Арсенал» напоследок отгрузил 6 голов БАТЭ. В целом на этой евронеделе Россия немного отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

4. Мутко не планирует уходить в отставку. «Я продолжаю работать».

5. Наместников набрал 3 очка, Тарасенко забил 13-й гол в сезоне. Все результаты в НХЛ.

6. Чен лидирует после короткой программы в финале Гран-при в Японии, Коляда – 3-й. После короткого танца впереди дуэт Пападакис – Сизерон, а в парах первыми идут Савченко и Массо (Тарасова и Морозов – 2-е).

7. Мэйвезер хочет получить российское гражданство. Внезапно.

8. В КХЛ ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей, переиграв «Спартак» 4:0, главный тренер «Авангарда» недоволен своими легионерами. Все результаты дня – здесь.

9. Сборная России сыграет с Францией 27 марта. Где пройдет матч, пока неизвестно.

10. Старых заявила, что не получала деньги от Прохорова за молчание об употреблении допинга. Опровергла заявление Родченкова.

11. Капитан «Спартака» (U-19) Миронов может быть дисквалифицирован минимум на 10 матчей. За расизм.

12. В НБА «Лейкерс» обыграли «Филадельфию». Другие результаты – здесь.

13. Правительство США еще не решило, выступит ли национальная команда в Пхенчхане-2018. Не повезло Корее с Олимпиадой.

14. Нейросеть AlphaZero разгромила действующего чемпиона мира по шахматам среди компьютерных программ. Научилась играть всего за 4 часа и поразила шахматный мир качеством партий.

Цитата дня. «Ну это было просто позорище!». Дмитрий Аленичев – про поражение «Спартака» 0:7.

Еще одна цитата дня. «Реакция депутатов была закономерной – главное флаг и гимн. А люди – ну их нафиг, пусть умрут с голода». Это, конечно, Иоланда Чен.