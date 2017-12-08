НБА. «Индиана» – «Кливленд», «Сан-Антонио» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» попытается обновить клубный рекорд по количеству побед в выездной встрече с открытием сезона «Индианой».
Один из фаворитов Запада «Сан-Антонио» сыграет с лидером Восточной конференции «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 9 декабря, 04.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 9 декабря, 05.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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