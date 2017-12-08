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Sports.ru NBA

    НБА. «Индиана» – «Кливленд», «Сан-Антонио» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Мемфис Милуоки Новый Орлеан Орландо Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» попытается обновить клубный рекорд по количеству побед в выездной встрече с открытием сезона «Индианой».

    Один из фаворитов Запада «Сан-Антонио» сыграет с лидером Восточной конференции «Бостоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Голден Стэйт
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Чикаго
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Денвер
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Сакраменто
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Торонто
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Даллас
    Дата проведения
    9 декабря, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Бостон
    Дата проведения
    9 декабря, 05.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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