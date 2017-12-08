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    Зидан о Роналду: «Он намного лучше меня. Криштиану – лучший игрок в истории футбола»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду, назвав его лучшим в истории.

    «Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто.

    Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя.

    Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.

    Криштиану Роналду: «Я лучший в истории»

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