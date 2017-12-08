Зидан о Роналду: «Он намного лучше меня. Криштиану – лучший игрок в истории футбола»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду, назвав его лучшим в истории.
«Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто.
Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя.
Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.
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