Криштиану Роналду: «Я лучший в истории»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о 5-м «Золотом мяче», который был вручен ему вчера.
«Я очень счастлив, это потрясающий момент моей карьеры. Я долго этого ждал. В прошлом году у нас был отличный сезон, победа в Лиге чемпионов и Евро, на личном уровне я стал лучшим бомбардиром ЛЧ.
Трофеи помогают завоевать «Золотой мяч», поэтому я благодарю своих товарищей по команде из «Реала» и сборной Португалии, которые были для меня очень важны, и всех, кто помог мне оказаться здесь.
Мотивирует ли меня противостояние с Месси? Возможно, в подсознании это есть, но я об этом не думаю. Моя мотивация – я сам. Я продолжаю бороться с собой, чтобы улучшить себя.
Конкуренция с Месси – это хорошо: всегда хочешь быть лучшим, выиграть больше трофеев. Я все еще мотивирован вставать по утрам на тренировки. Когда-нибудь это закончится, но пока я об этом не думаю.
Я не думал, что смогу догнать Месси по «Золотым мячам», когда отставал от него на четыре. Но все меняется, футбол дает возможность работать над собой и стараться двигаться вперед.
Чем выше ты забираешься, тем сильнее тебя критикуют. Вижу, что меня часто критикуют, но многие меня и защищают. Случайностей не бывает: вчера один рекорд, сегодня другой.
Одно из самых частых слов, которое я слышу – «поздравляю». Это признак того, что я делаю свою работу хорошо и на личном уровне в том числе», – сказал Роналду.
«Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие.
Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – приводит Football Espana слова Роналду из интервью France Football.
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