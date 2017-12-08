Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Капитан сборной Перу Герреро дисквалифицирован на год за метаболит кокаина в крови

    Теги Хосе Паоло Герреро Фламенго высшая лига Бразилия дисквалификации допинг сборная Перу ЧМ-2018

    Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на ЧМ-2018.

    Герреро дисквалифицирован на один год. Ему запрещено принимать участие в любых официальных футбольных матчах (включая товарищеские) на уровне сборных и клубов.

    В крови 33-летнего игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин, являющийся запрещенным веществом, относящимся к стимуляторам. Допинг-проба была взята после отборочного матча к ЧМ-2018 с Аргентиной 5 октября.

    Дисквалификация вступает в силу задним числом, с 3 ноября, когда Герреро был предварительно отстранен от футбола на 30 дней.

    Подробную статистику Герреро, выступающего за «Фламенго», можно изучить здесь.

    Их не было на ЧМ 36 лет. От радости они чуть не устроили землетрясение

    Из Новой Зеландии – в Москву и Хабаровск. Дикий маршрут Фарфана

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться