НХЛ. Панарин сделал 5 голевых передач в матче, повторив рекорд «Коламбуса»
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в игре с «Нью-Джерси» (5:3) отдал пять результативных пасов, организовав все голы команды, и был признан первой звездой матча.
Россиянин повторил рекорд «мундиров», установленный норвежцем Эспеном Кнутсеном, который в марте 2001 года в игре с «Калгари» также сделал 5 голевых передач.
В последних 4 играх Панарин набрал 9 (2+7) очков.
Всего в 29 матчах сезона на его счету 25 (7+18) баллов за результативность.
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