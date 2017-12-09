НХЛ. Панарин сделал 5 голевых передач в матче, повторив рекорд «Коламбуса»

Форвард «Коламбуса» в игре с «Нью-Джерси» (5:3) отдал пять результативных пасов, организовав все голы команды, и был признан первой звездой матча.

Россиянин повторил рекорд «мундиров», установленный норвежцем Эспеном Кнутсеном, который в марте 2001 года в игре с «Калгари» также сделал 5 голевых передач.

В последних 4 играх Панарин набрал 9 (2+7) очков.

Всего в 29 матчах сезона на его счету 25 (7+18) баллов за результативность.