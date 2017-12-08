Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков предложил провести альтернативные соревнования для тех, кто не захочет поехать в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом.

«Недопустимо обвинять в отсутствии патриотизма тех, кто собирается ехать на Олимпиаду. Для тех спортсменов, кто решит не ехать на Олимпийские игры, нужно провести альтернативные соревнования. Но тех, кто поедет, мы тоже должны поддержать. Это ответственный поступок в этой ситуации. Если мы их не поддержим, это будет абсолютно неверно.

Мы не можем навязывать спортсменам наше мнение: надо ему ехать или нет. Каждый должен решить за себя, это должен быть свободный выбор. Этот выбор очень непростой. Потому что мы слышим голоса в адрес тех, кто собирается ехать, в отсутствии патриотизма. Это просто недопустимо. Тот, кто так говорит, пытается вбить клин между нашими спортсменами, которые поедут или не поедут», – рассказал Жуков.