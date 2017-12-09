У Евгения Баляйкина умерла жена
У полузащитника хабаровского СКА Евгения Баляйкина умерла жена.
В интервью журналу Woman’s Day в октябре этого года Софья Баляйкина призналась, что у нее рак.
«Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба приносят свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе «Рубина» и выражают слова поддержки футболисту, для которого Казань стала домом. Женя, держись!» – говорится в сообщении на официальном сайте СКА.
«Рубин» также на своем сайте выразил соболезнования футболисту.
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