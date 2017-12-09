У Евгения Баляйкина умерла жена

У полузащитника хабаровского СКА Евгения Баляйкина умерла жена.

В интервью журналу Woman’s Day в октябре этого года Софья Баляйкина призналась, что у нее рак.

«Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба приносят свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе и выражают слова поддержки футболисту, для которого Казань стала домом. Женя, держись!» – говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

«Рубин» также на своем сайте выразил соболезнования футболисту.