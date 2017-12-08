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    ЦСКА получит минимум 17,7 млн евро за осеннюю часть еврокубков, «Спартак» – 16,2 млн

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы УЕФА бизнес Краснодар

    ЦСКА стал лидером среди российских клубов в текущем сезоне по доходам от еврокубков.

    Армейцы суммарно получат 17,7 миллиона евро (не считая дохода от трансляций). 12,7 миллиона – плата за участие в турнире, 4,5 миллиона за три победы плюс 500 тысяч за выход в Лигу Европы.

    «Спартак» получит 16,2 миллиона евро (12,7 миллиона за участие, 1,5 миллиона за победу, 1,5 миллиона – за три ничьих, 500 тысяч – за выход в Лигу Европы).

    «Зенит» заработал 5,62 миллиона по итогам группового этапа ЛЕ, «Локомотив» – 5,02 миллиона, по 600 тысяч клубы получат за выход в плей-офф с первого места.

    «Краснодар» заработал всего 480 тысяч евро, вылетев в квалификации турнира.

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