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    Мутко сменил имя во время обучения в ПТУ с Виктора на Виталия

    Теги Виталий Мутко РФС политика

    Завуч техникума водного транспорта Шлиссельбурга Зинаида Ехропова рассказал, что вице-премьер правительства РФ и президент РФС во время учебы в тогдашнем морском ПТУ сменил имя.

    – У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

    – Стоп-стоп. Почему о Викторе?

    – Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю. Да и не уверена, стоит ли на этом заострять внимание. Хотя его звали Витей, а это имя подходит и для Виктора, и для Виталия, – сказала Ехропова.

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