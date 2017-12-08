Мутко сменил имя во время обучения в ПТУ с Виктора на Виталия

Завуч техникума водного транспорта Шлиссельбурга Зинаида Ехропова рассказал, что вице-премьер правительства РФ и президент во время учебы в тогдашнем морском ПТУ сменил имя.

– У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

– Стоп-стоп. Почему о Викторе?

– Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю. Да и не уверена, стоит ли на этом заострять внимание. Хотя его звали Витей, а это имя подходит и для Виктора, и для Виталия, – сказала Ехропова.