Мармуш перешел из «Айнтрахта» в «Ман Сити». Он забьет около 7 мячей до конца сезона АПЛ, считают букмекеры

«Манчестер Сити» объявил о переходе Омара Мармуша из «Айнтрахта».

По данным Фабрицио Романо, трансфер Мармуша обошелся «Сити» в 75 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.

Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 2.20 на то, что 25-летний египтянин забьет минимум 8 мячей до конца сезона АПЛ. На 7 и меньше голов можно поставить за 1.60.

На тотал больше 4,5 ассистов Мармуша в дебютном сезоне АПЛ дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.

Ставочная вики Спортса

Кто заменит Шахина в «Боруссии»? Все варианты, в линии есть даже Клопп