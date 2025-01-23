Мармуш перешел из «Айнтрахта» в «Ман Сити». Он забьет около 7 мячей до конца сезона АПЛ, считают букмекеры
«Манчестер Сити» объявил о переходе Омара Мармуша из «Айнтрахта».
По данным Фабрицио Романо, трансфер Мармуша обошелся «Сити» в 75 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан до 2029 года.
Букмекер БЕТСИТИ дает коэффициент 2.20 на то, что 25-летний египтянин забьет минимум 8 мячей до конца сезона АПЛ. На 7 и меньше голов можно поставить за 1.60.
На тотал больше 4,5 ассистов Мармуша в дебютном сезоне АПЛ дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.
Кто заменит Шахина в «Боруссии»? Все варианты, в линии есть даже Клопп
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем