Промокоды БК Олимпбет на декабрь 2024

Промокод Олимпбет на официальном сайте

Бонусы Олимпбет на официальном сайте

Промокод SPORTS2024 дает 500₽ на бонусный счет при пополнении от 1000 рублей в течение 7 дней с момента регистрации.

Используя бонус коды БК Olimp, игроки могут выгоднее заключать ставки на спортивные события, получать определенные преференции и бонусы от букмекерской конторы. В этой статье мы расскажем о том, где взять и как использовать промокод ОлимпБет .

Что такое промокод

Промокод представляет собой определенную комбинацию чисел и латинских букв при вводе которого в специальное поле при регистрации нового аккаунта или после авторизации в личном кабинете.

Действующие промокоды БК Олимпбет

Промокод SPORTS2024. По промокоду можно получить 500 рублей на бонусный счет, при пополнении от 1000 рублей в течение 7 дней с момента регистрации. Для отыгрыша сделайте ставку на бонус целиком (ординар или экспресс) с кэфом 2.0 и выше.

Если ставка зашла, то на игровой счет зачислится сумма равная бонусу. Промокод нужно ввести при регистрации аккаунта на БК Олимп.

Где можно получить промокоды БК Олимп

Букмекерская контора Olimp.bet распространяет промокоды с помощью своих сайтов-партнеров. Также бонус коды БК Olimp появляются на тематических веб-ресурсах, что позволяет получить определенные бонусы при регистрации и заключении пари на БК Олимп.

Служба технической поддержки БК Олимп на вопрос о том, где взять промокоды, предлагает оставлять поле для бонус кода пустым. Также букмекер не раскрывает информацию и о порталах, на которых можно найти актуальные промокоды Olimp.bet. Поэтому игроки, планирующие зарегистрироваться на сайте Олимп бет, вынуждены самостоятельно искать веб-ресурсы, распространяющие бонус коды букмекерской компании Олимп.

Внимание! При поиске промокодов Olimp.bet старайтесь посещать надежные сайты. Также вы можете искать промокоды на портале Sports.ru — мы публикуем бонус коды, размещенные на сайтах-партнерах букмекерской компании Олимп .

Бонусы БК Олимп, доступные без ввода промокода

Игроки из России, так и не получившие промокод, могут принять участие в других акциях букмекерской конторы Олимп и получить дополнительные бонусы. На портале Olimp.bet в 2024 году доступны следующие бонусные предложения букмекера:

Фрибет 10 000 рублей новым игрокам. Зарегистрируйтесь в БК OLIMPBET с использованием промокода. Пройдите идентификацию. Пополните игровой счет от 1 000 ₽. Получите бонус 25% от суммы первого депозита. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 ₽.

Сыграй 20 раз бесплатно. Зарегистрируйтесь в ОLIMPBET. Пройдите идентификацию. Внесите депозит от 1 000 ₽. Получите 20 фрибетов по 50 ₽. Используйте их на пари в разделе «Ставки 24/7».

Кешбэк до 20% ежемесячно без ограничений. Авторизуйтесь в БК OLIMPBET. Делайте ставки на спорт и участвуйте в программе лояльности. Зарабатывайте уровни и получайте бонусы от суммы проигрышей за прошедший месяц в виде фрибетов до 10 000 ₽. Получайте дополнительный VIP-кешбэк до 20% на основной игровой баланс в зависимости от вашей активности.

Новый сезон НХЛ. Зарегистрируйтесь в ОLIMPBET. Ставьте от 2 000 ₽ на матчи НХЛ и ловите бонус 1 000 ₽ фрибетом за каждые десять ставок. Учитываются ординары с коэффициентом от 2.00 или экспрессы с коэффициентом каждого события от 1.50.

Кибер турнир: призовой фонд 500 000₽. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию в ОLIMPBET. Участвуйте в акции. Ставьте на события турниров Dota 2. PGL Wallachia S2 и CS2. IEM Rio 2024. Зарабатывайте баллы и забирайте до 100 000 ₽ фрибетами.

Турниры с призовым фондом 3 000 000₽. Участвуйте в розыгрыше 3 000 000 ₽! Совершайте ставки на любой спорт кроме быстрых игр 24/7 и зарабатывай баллы. В зачет идут ставки от 1 000 ₽ с коэффициентом не ниже 1.30 и на экспрессы с коэффициентом не ниже 1.80. Чем больше баллов вы наберете, тем ценнее будет приз.

100% бонус на экспресс. Авторизуйтесь на сайте OLIMPBET, соберите экспресс и получите бонус до 100%. Чем больше событий в экспрессе, тем выше процент бонуса!

Более подробная информацию об условиях каждой акции размещена на официальном сайте Olimp.bet.

Букмекерская контора Olimp.bet распространяет промокоды через сайты-партнеры, вознаграждает бонус кодами активных участников различных промоакций. Однако букмекер через техподдержку не раскрывает действующие промокоды, а также не дает информацию о сайтах, на которых можно найти бонус коды. Поэтому игрокам нужно самостоятельно искать и проверять промокоды БК Олимп.

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Промокоды букмекеров

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