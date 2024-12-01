Промокоды БК Фонбет на декабрь 2024

➡️ Промокоды и бонусы FONBET на официальном сайте!

Букмекерская контора Фонбет – один из лидеров отечественного рынка ставок. Букмекер привлекает не только хорошей росписью, высокими коэффициентами, быстрыми выплатами, но и обширной бонусной программой. Бонусы и промокод Fonbet – тема нашего материала. Расскажем про доступные бонусы и промокод на фрибет за регистрацию. В материале представлены все доступные промокоды на получение бесплатной ставки.

Действующие промокоды БК Фонбет

Промокоды других букмекеров

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Что такое промокод

Промокод – это сочетание символов и цифр, которое разработано для получения доступа к бонусам в букмекерских конторах.

Этот код необходимо ввести в специальное поле при регистрации или в личном кабинете. Посла активации кода беттору станет доступен фрибет , страховка ставки, кэшбэк или другой бонус , обозначенный в правилах акции.

Промокод от «Фонбет» необходимо использовать при регистрации аккаунта. В регистрационной анкете сеть поле «Промокод». Его надо заполнить, как и остальные поля: номер телефона, дата рождения, пароль, согласие с правилами работы БК.

Бонусная программа БК «Фонбет»

Бонусная программа любого букмекера направлена на привлечение внимания новых игроков и удержания уже зарегистрированных пользователей. В БК «Фонбет » действуют следующие акции:

кешбэк до 20% каждую неделю по пограмме лояльности;

бонус до 100 000 ₽ каждый день за ставки на любые события;

программа лояльности;

бонус до 15 000 при регистрации ;

страховка экспресса.

Не все акции действуют постоянно. Бонусы, доступные по специальному коду почти всегда ограничены по времени. Все акционные предложения можно разделить на две группы. Первая – поощрению за регистрацию . Вторая – поощрение за регулярную игру.

Бонусы новым игрокам

Самый большой бонус доступен в рамках акции до 15 000 рублей новым клиентам. Подарок начисляется при регистрации. Акция доступна всем клиентам, которые зарегистрировались на сайте, в приложении или пункте приема ставок . Для получения вознаграждения промокод не требуется.

Основные положения акции:

регистрация на сайте БК «Фонбет» ;

идентификация;

вход в Fonbet ;

сумма бонуса начисляется случайным образом – от 500 до 15 000 рублей.

Программа лояльности

Для особо активных игроков предусмотрена программа лояльности. Бонусная программа VIP CASHBACK доступна только тем игрокам, которые делают ставки на сумму не менее 450 000 рублей за четыре недели каждого месяца.

В бонусной программе три уровня по три подуровня. Всего 9 уровней:

Silver Pro;

Silver Premium

Silver Elite;

Gold Pro;

Gold Premium;

Gold Elite;

Platinum Pro;

Platinum Premium;

Platinum Elite.

В рамках программы «VIP-привилегия» предусмотрен кэшбэк от 6% до 12% фрибетами и кэшбэк от 14% до 20% рублями. Максимальный размер кэшбэка доступен игрокам с суммой ставок не менее 120 млн рублей в месяц. В сумму ставок попадают все пари, за исключением отмененных.

Статус в программе лояльности пересчитывается каждый месяц. Кешбэк за предыдущий месяц начисляется первого числа нового месяца в 12:00 по московскому времени.

Страховка экспресса

Бонус «Страховка экспресса» сегодня доступен без ввода промокода. Но не все ставки типа «Экспресс» участвуют в акции. В купоне должно быть не менее 6 событий с коэффициентом выше 1,60 для каждого. Возврат суммы ставки доступен при проигрыше одного события, при проигрыше двух и более ставка не возвращается.

Акция «Страховка экспресса» — постоянное предложение букмекера «Фонбет» .

Вывод

Букмекер «Фонбет» подготовил ряд выгодных бонусных предложения для клиентов. Приветственный бонус носит постоянный характер, как и программа лояльности для активных игроков.

Букмекер регулярно запускает короткие акции, для активации таких предложений необходимо указать промокод при регистрации. БК «Фонбет» регулярно проводит срочные акции. Все актуальные предложения букмекера можно найти на сайте букмекерской конторы в разделе «Акции».

Бонусы букмекеров

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Промокоды букмекеров

Балтбет | Бетбум | Бетсити | Винлайн | Зенит | Леон | Лига Ставок | Марафон | Мелбет | Олимп | Пари | Спортбет | Тенниси | Фонбет