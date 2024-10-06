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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» впервые за 5 матчей. В лайве на победу «железнодорожников» давали 2.45

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре Мир РПЛ (1:0).

В прематче «железнодорожники» котировались явными фаворитами за 1.53. В лайве коэффициент на них поднялся до 2.45. Букмекеры ожидали, что игра будет результативной – тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.24. На тотал больше 2,5 давали 1.64.

«Локомотив» победил «Крылья» впервые за 5 матчей. Предыдущие 4 игры между этими командами закончились вничью – 1:1, 1:1, 1:1 и 3:3.

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«Ахмат» на дне: 11 туров без побед. Когда антирекорды?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
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