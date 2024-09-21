ЦСКА не побеждает «Рубин» на выезде с 2019 года. На непроигрыш казанцев сыграл кэф 1.74

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 9-м туре РПЛ (1:1).

До матча ничья котировалась за 3.60. Непроигрыш казанцев оценивали коэффициентом 1.74. ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года.

Перед стартом 9-го тура авторы Спортса’’ сделали ставки в рамках всесезонного конкурса прогнозов. Максимилиан Алфимов поставил на победу ЦСКА с тоталом меньше 2,5 голов. Ставка не зашла.

Ставки на Спортсе

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