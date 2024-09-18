«Манчестер Сити» – «Интер»: большинство игроков БЕТСИТИ не верят в реванш итальянцев за поражение в финале ЛЧ
18 сентября 2024 года «Манчестер Сити» примет «Интер» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Центральная встреча второго игрового дня пройдет на стадионе «Этихад», – начало в 22:00 мск.
Последняя встреча между соперниками была в финале Лиги чемпионов 2022/23. «Манчестер Сити» выиграл решающий матч со счетом 1:0, несмотря на все старания итальянцев.
«Горожане» подошли к отчетному поединку в отличной форме. После победы по пенальти над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии они выиграли все четыре тура АПЛ с общим счетом 11:3. Девять из этих голов записал на свой счет невероятный Эрлинг Холанд.
«Интер» стартовал в новом сезоне менее эффектно – по две победы и ничьи в Серии А. За четыре тура национального чемпионата миланцы забили девять раз, а пропустили трижды. В обоих гостевых поединках «Интера» в нынешнем сезоне был обмен голами.
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«Манчестер Сити» – фаворит встречи, по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Поставить на победу команды Гвардиолы можно за 1.55, а на «Интер» – за 6.80. Ничья в матче оценивается коэффициентом 4.40.
Также аналитики предполагают результативный исход матча Лиги чемпионов. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.68, а на ТМ 2.5 – за 2.26.
Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Сити» принят 41% от общего объема ставок на исход встречи. 30% пришлись на «Интер», а 29% – на ничью.
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