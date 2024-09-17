«Куньлунь» – единственный клуб КХЛ без беттинг-партнера. Olimpbet спонсирует 8 команд, Winline – 6
У 22 из 23 клубов КХЛ есть беттинг-спонсоры.
«Куньлунь» – единственный клуб лиги, у которого нет партнерского контракта с букмекерской компанией.
Больше всего клубов (8) спонсирует Olimpbet – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
Второй по популярности в лиге букмекер – «Винлайн». Он спонсирует шесть команд – «Барыс», «Ак Барс», «Трактор», «Сибирь», «Автомобилист» и «Динамо» Минск.
«Фонбет» сотрудничает с «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». «Лига Ставок» выступает беттинг-партнером СКА и «Сочи», а PARI работает с «Нефтехимиком» и «Торпедо».
Беттинг-спонсоры в КХЛ: у 22 клубов из 23, Olimpbet и «Винлайн» – лидеры
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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