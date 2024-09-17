«Куньлунь» – единственный клуб КХЛ без беттинг-партнера. Olimpbet спонсирует 8 команд, Winline – 6

У 22 из 23 клубов КХЛ есть беттинг-спонсоры.

«Куньлунь» – единственный клуб лиги, у которого нет партнерского контракта с букмекерской компанией.

Больше всего клубов (8) спонсирует Olimpbet – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

Второй по популярности в лиге букмекер – «Винлайн». Он спонсирует шесть команд – «Барыс», «Ак Барс», «Трактор», «Сибирь», «Автомобилист» и «Динамо» Минск.

«Фонбет» сотрудничает с «Салаватом Юлаевым», «Авангардом», магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». «Лига Ставок» выступает беттинг-партнером СКА и «Сочи», а PARI работает с «Нефтехимиком» и «Торпедо».

Ставки на Спортсе

Беттинг-спонсоры в КХЛ: у 22 клубов из 23, Olimpbet и «Винлайн» – лидеры