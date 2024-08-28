Дмитрий Хомуха объяснил неудачный старт «Крыльев Советов» в сезоне

28 августа состоятся очередные матчи третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 по футболу. Своим прогнозом на игры поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, «Химки» могут преподнести сюрприз и взять очки в матче с железнодорожниками. Однако, это произойдет в том случае, если «Локомотив» выставит не основной состав на матч кубка.

«Подмосковная команда может навязать борьбу «Локомотиву» за счет организации игры. «Химки» показывают достаточно интересный и атакующий футбол, но при этом и достаточно много пропускают. Думаю, что в этом матче будет результативная ничья 2:2», – считает эксперт.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 15.5.

Дмитрий Хомуха назвал «Краснодар» фаворитом в гостевой игре с «Пари НН», так как нижегородский клуб, расставляя приоритеты между успешным выступлением в чемпионате и Кубке России, отдаст предпочтение именно регулярному чемпионату.

«»Пари НН» может навязать борьбу «Краснодару» за счет игровой дисциплины, полной самоотдачи и плотной обороны – большинство своих матчей они играют в три центральных защитника. Кроме того, они могут преподнести сюрприз на стандартных положениях. Думаю, итоговый счет будет 1:2 в пользу «Краснодара»», – заявил эксперт.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 8.4.

Тренер объяснил, что неудачный старт «Крыльев Советов» в сезоне связан с календарем команды. Подопечные Игоря Осинькина уже сыграли с «Зенитом», «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо».

«Также влияют травмы ключевых футболистов: Гарре и Рахманович определяют игру в атаке. Думаю, что столичное «Динамо» в матче с самарской командой одержит победу со счетом 2:1», – поделился специалист.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 8.4.