«Челси» победил «МЮ», проигрывая 2:3 к 99-й минуте. На камбэк давали 176.00

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре АПЛ.

Лондонский клуб проигрывал 2:3 на 99:17 матча, но вырвал победу благодаря двум голам Коула Палмера в концовке.

В лайве на победу «Челси» можно было поставить с коэффициентом 176.00. Успех «МЮ» шел за символические 1.01.

«Челси» впервые за семь лет обыграл «Юнайтед» в АПЛ.

Ставки на Спортсе

Дикие 176.00 – кэф на «Челси» против «МЮ» на 99-й. И прошел же!