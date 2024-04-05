«Челси» победил «МЮ», проигрывая 2:3 к 99-й минуте. На камбэк давали 176.00

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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре АПЛ.

Лондонский клуб проигрывал 2:3 на 99:17 матча, но вырвал победу благодаря двум голам Коула Палмера в концовке.

В лайве на победу «Челси» можно было поставить с коэффициентом 176.00. Успех «МЮ» шел за символические 1.01.

«Челси» впервые за семь лет обыграл «Юнайтед» в АПЛ.

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Дикие 176.00 – кэф на «Челси» против «МЮ» на 99-й. И прошел же!

1 комментарий
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После того, как Палмер реализовал пенальти и судья не дал финальный свисток я был уверен, что Челси забьет победный в оставшиеся минуту/две. В МЮ просто все ходят пешком. Я не понимаю, то ли они тренера сливают, то ли просто такой высокий уровень.
Очевидно, что Тен Хаг потерял команду уже давно. Моментами что-то получается на индивидуальных стараниях некоторых личностей. Но в целом, команда мертвая.
Майну отвратительный матч провел, одни ошибки и потери. Каземиро и Варану пора ехать в чемпионат верблюдов, два пешехода. На фоне Варана, даже Джони Эванс смотрится живее.
Зачем выходи Рэшфорд на поле, для меня по прежнему остается загадкой...
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