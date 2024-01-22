5.80 – самый высокий коэффициент на «Наполи» против «Интера» за 15 лет

«Интер» и «Наполи» встретятся в финале Суперкубка Италии.

«Наполи» идет явным андердогом у букмекеров за 5.80 – это самый высокий коэффициент в личных встречах за 15 лет.

После 8.50 на успех неаполитанцев в сезоне-2009/10 (победа «Интера» – 3:1) коэффициент на победу «Наполи» ни разу не превышал 4.50.

Игра пройдет 22 января, начало – в 22:00 по московскому времени.

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