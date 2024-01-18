Блинкова сенсационно победила третью ракетку мира Рыбакину. На россиянку давали 14.00
Анна Блинкова победила Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
Россиянка перед матчем с третьей ракеткой мира шла явным андердогом с коэффициентом 14.00. На победу Рыбакиной давали минимальные 1.01.
Игра длилась 2 часа 48 минут – Блинкова победила на тай-брейке со счетом 22:20.
57-я ракетка мира встретится в третьем круге Australian Open с итальянкой Ясмин Паолини.
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