Блинкова сенсационно победила третью ракетку мира Рыбакину. На россиянку давали 14.00

Анна Блинкова победила Елену Рыбакину во втором круге Australian Open – 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Россиянка перед матчем с третьей ракеткой мира шла явным андердогом с коэффициентом 14.00. На победу Рыбакиной давали минимальные 1.01.

Игра длилась 2 часа 48 минут – Блинкова победила на тай-брейке со счетом 22:20.

57-я ракетка мира встретится в третьем круге Australian Open с итальянкой Ясмин Паолини.

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