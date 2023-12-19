Основатель «РБ» Шахбазян: «Офшорный 1xBet перетянул подавляющее большинство клиентов «1хСтавки»

Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал, как на российский букмекерский рынок повлиял уход «1хСтавки».

«Конечно, сильно повлиял, это был наш крупный партнер. Я слышал разговор, что сначала их клиентура разошлась по другим легальным букмекерским компаниям, но потом их перетянули в офшорный 1xBet.

Они имели базы клиентов, и, якобы, подавляющее большинство клиентов «1хСтавки» начали играть в 1xBet», — заявил Шахбазян.

ФНС потребовала аннулировать лицензию «1хСтавки». Суд рассмотрит иск в конце декабря.

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