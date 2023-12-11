Посещаемость сайтов российских БК упала ниже 100 млн человек в ноябре

Общая посещаемость сайтов легальных российских букмекерских компаний в октябре 2023 года составила 96,37 млн человек, сообщает сервис Similarweb.

По сравнению с октябрем трафик букмекеров упал на 23,5%. Тогда посещаемость сайтов БК составила 125,8 млн человек.

«Фонбет» остается лидером по посещаемости, несмотря на существенное падение трафика (-36,93%). «Винлайн» (-25,29%) и «Бетбум» (-23,97%) сохранили места в топ-3.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Жирона» напоминает чемпионский «Лестер». Много ли у них общего?