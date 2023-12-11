Посещаемость сайтов российских БК упала ниже 100 млн человек в ноябре

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Общая посещаемость сайтов легальных российских букмекерских компаний в октябре 2023 года составила 96,37 млн человек, сообщает сервис Similarweb.

По сравнению с октябрем трафик букмекеров упал на 23,5%. Тогда посещаемость сайтов БК составила 125,8 млн человек.

«Фонбет» остается лидером по посещаемости, несмотря на существенное падение трафика (-36,93%). «Винлайн» (-25,29%) и «Бетбум» (-23,97%) сохранили места в топ-3.

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1 комментарий
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Это уникальные посещения? Даже если по 2-3 "в руки" на человека, то многовато лудоманов
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