«Жирона» стала единоличным лидером Ла Лиги. Коэффициент на чемпионство упал с 16.50 до 7.50

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Жирона» победила «Барселону» (4:2) в 16-м туре чемпионата Испании.

Клуб вернулся на единоличное первое место в турнирной таблице Ла Лиги благодаря ничьей «Реала» с «Бетисом» (1:1).

Две недели назад – после 14-го тура – чемпионство «Жироны» оценивалось коэффициентом 16.50. Сейчас поставить на победу клуба в испанской лиге можно за 7.50.

Фаворитом чемпионата остается «Реал» – 1.55. Далее идет «Барселона» (5.00), коэффициент на победу «Атлетико» – 10.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Жирона» напоминает чемпионский «Лестер». Много ли у них общего?

6 комментариев
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Эти русские из Жироны просто крейзи! В Испании вспоминают пару Карпина с Мостовым. И то они так не зажигали
они же не русские
+4
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+4
Эрик Гарсия, получается, на повышение пошел.
+3
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+3
Кто тут у нас с детства за Жирону?
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0
Ответ Gdy tak siedzimy
Эрик Гарсия, получается, на повышение пошел.
Он же в аренде
0
0
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Эти русские из Жироны просто крейзи! В Испании вспоминают пару Карпина с Мостовым. И то они так не зажигали
Примазаться как обычно, да?
0
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0
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