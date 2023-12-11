«Жирона» стала единоличным лидером Ла Лиги. Коэффициент на чемпионство упал с 16.50 до 7.50
«Жирона» победила «Барселону» (4:2) в 16-м туре чемпионата Испании.
Клуб вернулся на единоличное первое место в турнирной таблице Ла Лиги благодаря ничьей «Реала» с «Бетисом» (1:1).
Две недели назад – после 14-го тура – чемпионство «Жироны» оценивалось коэффициентом 16.50. Сейчас поставить на победу клуба в испанской лиге можно за 7.50.
Фаворитом чемпионата остается «Реал» – 1.55. Далее идет «Барселона» (5.00), коэффициент на победу «Атлетико» – 10.00.
«Жирона» напоминает чемпионский «Лестер». Много ли у них общего?