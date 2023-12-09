«Крылья Советов» победили «Спартак» 3 раза подряд. Тренд продлится за 4.00

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 18-м туре чемпионата России.

Самарский клуб победил москвичей в трех последних личных встречах. Последний матч в октябре завершился разгромной победой «Крыльев» – 4:0.

«Спартак» – фаворит сегодняшней встречи за 1.87. Поставить на победу гостей можно за 4.00, на ничью – с коэффициентом 4.20.

Матч пройдет 9 декабря и начнется в 14:00 мск.

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7 комментариев
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Ответ Стас Ледискал
букмекеры, что то знают?)
Они всегда что-то знают,просто так коэффициент не растёт и не падает.Коэффициент 4 на крылья кажется уж очень большим,значит Спартак скорее всего победит,даже с учётом того что Спартак играет как г***о.
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Ответ Александр Быкович
Они всегда что-то знают,просто так коэффициент не растёт и не падает.Коэффициент 4 на крылья кажется уж очень большим,значит Спартак скорее всего победит,даже с учётом того что Спартак играет как г***о.
а ничего, что на выезде Крылья играют в разы хуже? У Спартака преимущество
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букмекеры, что то знают?)
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Не дождётесь...
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Да, статистика встреч грустная и каких-то подвижек к улучшению не видно.
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Новый гендиректор следит за Вами! Игроки Спартака, этот матч может быть последним для многих из Вас. И тогда прощай жирные контракты!
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Да для Крыльев Спартак,как для Баварии Барселона,появилась тенденция.
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