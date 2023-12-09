«Крылья Советов» победили «Спартак» 3 раза подряд. Тренд продлится за 4.00
«Спартак» примет «Крылья Советов» в 18-м туре чемпионата России.
Самарский клуб победил москвичей в трех последних личных встречах. Последний матч в октябре завершился разгромной победой «Крыльев» – 4:0.
«Спартак» – фаворит сегодняшней встречи за 1.87. Поставить на победу гостей можно за 4.00, на ничью – с коэффициентом 4.20.
Матч пройдет 9 декабря и начнется в 14:00 мск.
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