«Крылья Советов» победили «Спартак» 3 раза подряд. Тренд продлится за 4.00

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 18-м туре чемпионата России.

Самарский клуб победил москвичей в трех последних личных встречах. Последний матч в октябре завершился разгромной победой «Крыльев» – 4:0.

«Спартак» – фаворит сегодняшней встречи за 1.87. Поставить на победу гостей можно за 4.00, на ничью – с коэффициентом 4.20.

Матч пройдет 9 декабря и начнется в 14:00 мск.

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