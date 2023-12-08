«Доступный спорт с детства» от BetBoom и МФК «Чисто Питер» подарили возможность ученикам школы Соснового Бора обыграть настоящих спортсменов в футбол

В начале декабря 2023 года МФК «Чисто Питер» провели увлекательное спортивное мероприятие, воплотив в жизнь мечту очередной школы, участвовавшей в розыгрыше инвентаря от благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» от BetBoom.

Совместно с футбольной командой «Чисто Питер», компания продемонстрировала значимость занятий спортом среди молодежи. В физкультурном зале МБОУ СОШ №7 Ленинградской области школьникам вручили долгожданный спортивный инвентарь и провели захватывающие футбольные игры, в которых участвовали ученики младших и старших классов.

Дети смогли объединиться с командой «Чисто Питер», сыграв несколько футбольных матчей в составе команды. Эти эмоциональные моменты соревнований запечатлены на YouTube-канале команды, предоставляя возможность педагогам и родителям учеников насладиться этими захватывающими играми. Преподаватели школы также ощутили волнение от футбольных поединков. Свою благодарность организаторам выразила заместитель директора по воспитательной работе, Ляпина Оксана Александровна:

«Спорт – это ключ к активному и здоровому образу жизни. Благодаря проекту ‘Доступный спорт с детства’ и футбольной команде ‘Чисто Питер’, наша школа теперь обогащена не только инвентарем, но и впечатлениями от захватывающего футбольного матча. Дети почувствовали себя настоящими футболистами. Это не просто событие, это инвестиция в будущее наших учеников, вдохновляя их на здоровый образ жизни и достижение новых высот!».

Букмекерская компания в очередной раз показала, что каждое вручение инвентаря – это важный шаг в реализации миссии проекта – сделать спорт доступным для всех. Заместитель руководителя по маркетингу BetBoom, Михаил Артемьев, подчеркнул значение события:

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать спорт доступным для каждого ребенка и каждой школы. Наша инициатива направлена на создание возможностей для вовлечения молодежи в активную спортивную деятельность. Вместе с командой ‘Чисто Питер’ мы не только помогли школе инвентарем, но и подарили детям атмосферу праздника и близости к большому спорту. Мы рады, помогать создавать будущее, где спорт станет частью жизни каждого ребенка, независимо от его возможностей и статуса.».

Футбольная команда также пригласила школьников и преподавателей на BetBoom «Чисто Кубок”, который пройдет 10 декабря на «Газпром Арене». Для части команды Сосновый бор – это город, где они начинали свой профессиональный путь, и для них это было не просто вручение инвентаря, а возвращение в детство. Своим мнением поделился Илья Балакирев, Руководитель МФК «Чисто Питер»:

«Для меня счастье видеть улыбки на лицах детей! Я вырос в этом городе и вижу в каждом ребенке себя. Такие футбольные мячи для маленькой школы – большая редкость, о которой я сам мечтал в детстве, и я рад, что мы причастны к воплотившейся мечте. Благодарим проект ‘Доступный спорт с детства’ от BetBoom за поддержку и возможность улучшить условия для занятий спортом будущих чемпионов!».

Хочется напомнить, что в благотворительном проекте «Доступный спорт с детства» может участвовать любое среднеобразовательное учреждение России, оставив заявку для участия в проекте на сайте: https://charity.betboom.ru/.