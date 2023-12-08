У Дзюбы 1 гол в 7 матчах. 2.55 дают на то, что он забьет «Уралу»

«Локомотив» примет «Урал» в рамках 18-го тура РПЛ.

Нападающий москвичей забил один гол в семи последних матчах за клуб. Всего за 19 игр в сезоне 35-летний форвард отличился 4 раза.

Букмекеры считают, что у Дзюбы больше всего шансов забить в сегодняшней игре – на это дают 2.55. Отсутствие гола у нападающего идет за 1.45.

Встреча состоится 8 декабря и начнется в 19:00 мск.

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