Букмекеры считают, что «Спартак» уволит Абаскаля в ближайшее время. У клуба 2 поражения подряд и 7-е место в РПЛ

Букмекеры обновили котировки на будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Московский клуб проиграл в двух матчах подряд и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре 2023 года «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Москве.

В БЕТСИТИ считают, что Абаскаль будет уволен из «Спартака» в ближайшее время. За 1.72 можно поставить на то, что москвичи не забьют под руководством испанца в 2024 году.

Коэффициент на то, что «Спартак» отличился при испанце в следующем году, составляет 2.00.

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