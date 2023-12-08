«Ювентус» – фаворит матча с «Наполи» у букмекеров, хотя проиграл 3 из 4 последних личных встреч

«Ювентус» и «Наполи» встретятся в 15-м туре Серии А.

Туринский клуб не побеждает «Наполи» с апреля 2021 года. В четырех последних личных встречах была одна ничья и три победы неаполитанцев.

«Ювентус» – фаворит сегодняшней игры за 2.38. Ничья идет с коэффициентом 3.30, победа «Наполи» – за 3.40.

Матч состоится 8 декабря и начнется в 22:45 мск.

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