25.00 – коэффициент на то, что Ковальчук забьет победную шайбу в дебютном матче за «Спартак»

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«Тенниси» открыл линию на результативность Ильи Ковальчука в дебютном матче за «Спартак».

Букмекер предлагает поставить на то, что 40-летний форвард забьет в игре с «Куньлунем» 24 декабря. На гол Ковальчука дают 7.20, на набор очков – 4.00.

Поставить на то, что Ковальчук забьет победную шайбу в дебютном матче за «Спартак», можно с коэффициентом 25.00.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

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