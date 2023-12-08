«Детройт» проиграл «Сан-Хосе», ведя 4:0. Камбэк шел за 41.00

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«Детройт» уступил «Сан-Хосе» (5:6 ОТ) на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева вели со счетом 4:0 в середине второго периода. В этот момент поставить на победу гостей можно было с коэффициентом 41.00.

«Сан-Хосе» дважды отыгрался по ходу матча – с 0:4 на 4:4 во втором периоде с двумя голами в меньшинстве и с 4:5 на 5:5 за полторы минуты до конца основного времени.

В овертайме победную шайбу забросил форвард гостей Микаэль Гранлунд.

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«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00

4 комментария
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Решили бессмертный поход музыкантов 2019 года повторить!?
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Последнюю неделю Сан-Хосе неожиданно стала «грозой» кам-бэков⚡️
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а Патрик Кейн дебютировал за Детройт? Он то теперь понял куда попал?
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