В учебнике по русскому языку для 10 класса в Узбекистане нашли рекламу онлайн-казино

В учебнике по русскому языку для школьников в Узбекистане обнаружили ссылку на онлайн-казино.

На 107-й странице пособия для 10 класса есть QR-код, который перенаправляет на сайт онлайн-казино Pin-UP.

«Отсканируйте QR-код и узнайте интересные детали того, как подготовиться к выступлению», – подписали код авторы учебника.

Оказалось, что сайт, куда ведет ссылка, был взломан хакерами. В Министерстве образования Узбекистана пообещали заблокировать ссылку, однако QR-код до сих пор можно отсканировать и перейти на сайт онлайн-казино.

В Узбекистане запрещены любые виды азартных игр, кроме лотерей.

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«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00