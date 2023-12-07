Последний этап прогнозов на ЛЧ от BetBoom. Успей выиграть iPhone, PS5 и 2 000 000 фрибетов

Начался последний, 4 этап, акции «Победный прогноз» на Лигу Чемпионов от BetBoom. До 12 декабря (включительно) пользователи BetBoom смогут получить фрибеты за верные прогнозы.

Чтобы стать обладателем фрибета или главного приза iPhone 14 Pro, необходимо было попасть в топ-200 рейтинга прогнозистов каждого из этапов или же попасть в топ-40 рейтинга прогнозистов по результатам всех этапов суммарно. Обязательное условие для попадания в рейтинг каждого этапа — ставки на спорт на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3.

На каждом из этапов акции формируется рейтинг прогнозистов, за правильный прогноз на странице акции пользователь получает 1 балл. Баллы умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира: первый этап дает возможность увеличить баллы в 2 раза, второй этап — в 3, третий этап — в 4, а четвертый этап — в 5 раз.

Пользователь на своей странице сможет увидеть количество баллов, которое он заработал.

Испытать удачу и стать лучшим прогнозистом BetBoom можно уже сейчас на странице акции.