Клиент OLIMPBET выиграл 611 тысяч на восьми матчах Лиги 2

Игрок превратил 390 рублей в 611 тысяч благодаря коэффициенту 1568.95 (включая акцию OLIMPBET «Бонус на экспресс»). Удачу беттору принесли угаданные результаты восьми матчей второго по статусу дивизиона Франции.

Выбранные пользователем коэффициенты варьировались от 1.70 до 3.45. В игре «Дюнкерк» — «Бастия», где клиент OLIMPBET выбрал победу гостей за 3.45, корсиканцы не просто выиграли, они разгромили хозяев со счетом 5:0.

Во всех остальных матчах ни разу дело не дошло до спасительных голов на последних минутах. Везде побеждали команды, выбранные клиентом OLIMPBET. Cтавки для экспресса были сделаны исключительно на победы одного из соперников в восьми парах.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки, в случае если первое пари не сыграет.