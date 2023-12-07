Тотал больше 4,5 прошел в 6 из последних 7 матчей «Витязя». Сегодня игра с ЦСКА

«Витязь» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ.

В 6 из 7 последних матчей клуба из Подольска было забито минимум пять голов. В сегодняшней игре тотал больше 4,5 идет с коэффициентом 1.65.

ЦСКА – явный фаворит встречи за 1.74. Победа «Витязя» оценивается коэффициентом 4.20, ничья – за 4.40.

Игра пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

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