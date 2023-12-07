«Эвертон» покинет зону вылета, если победит «Ньюкасл». Ливерпульцы идут аутсайдерами

«Эвертон» примет «Ньюкасл» в 15-м туре чемпионата Англии.

Команда Шона Дайча продолжает находиться в зоне вылета АПЛ после снятия 10 очков в середине ноября, но в случае победы над «Ньюкаслом» покинет ее.

Поставить на победу «Эвертона» в сегодняшнем матче можно за 3.00. Успех гостей идет с коэффициентом 2.46, ничья – за 3.50.

Встреча пройдет 7 декабря и начнется в 22:30 мск.

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