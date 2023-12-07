«Тоттенхэм» может догнать «Ман Сити» в таблице АПЛ. Нужно побеждать «Вест Хэм» за 1.80

«Тоттенхэм» примет «Вест Хэм» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы в сегодняшней встрече они сравняются с идущим четвертым «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» – фаворит матча за 1.80. поставить на победу «Вест Хэма» можно за 4.30, на ничью – с таким же коэффициентом.

Игра пройдет 7 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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