СКА три матча подряд играет вничью в основное время. 3.90 – ничья с «Трактором»

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«Трактор» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга в трех матчах подряд сыграл вничью в основное время. Такой исход случился в 4 из 5 последних игр клуба.

Ничья в сегодняшнем матче идет с коэффициентом 3.90. Поставить на победу СКА можно за 2.37, на хозяев – за 2.75.

Встреча пройдет 7 декабря и начнется в 17:00 мск.

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