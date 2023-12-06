Новые уникальные функции в BetBoom: статистика по матчам теперь доступна без задержек

BetBoom представил крупное обновление в приложении. Теперь пользователям доступна статистика на команды по совершенным ставкам для маркетов по исходу. Это значит, что клиенты BetBoom смогут увидеть процентное соотношение ставок на ту или иную команду.

«BetBoom делает все, для облегчения выбора пользователя перед совершением ставки. В карточке матча можно найти максимум уникальной и быстро обновляемой информации. Но мы шагнули дальше и добавили уникальный функционал, который позволит нашим пользователям отслеживать процент ставок, сделанных на различные исходы. Теперь каждый пользователь сможет увидеть, какое количество людей сделало ставки на конкретный исход. Это даст им больше информации и облегчит выбор ставок», – сообщает руководитель продукта BetBoom Виктория Качайкина.

Ранее BetBoom стал первым букмекером в России, показывающим статистику матчей по CS:GO и Dota 2 без задержек.