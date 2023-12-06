«Падерборн» забивает 16 матчей подряд. 2.05 – продление серии в игре с «Байером»
«Байер» примет «Падерборн» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.
«Падерборн» забил в 16 последних матчах во всех турнирах. Поставить на гол команды в сегодняшнем матче можно за 2.05.
«Байер» – явный фаворит за 1.11. На непоражение «Падерборна» дают коэффициент 7.40.
Игра пройдет 6 декабря и начнется в 20:00 мск.
Конор станет новым президентом Ирландии? Кэф на победу – больше 200, а Маск уверен: «Ты бы один сделал всех конкурентов»