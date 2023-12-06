«Падерборн» забивает 16 матчей подряд. 2.05 – продление серии в игре с «Байером»

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«Байер» примет «Падерборн» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

«Падерборн» забил в 16 последних матчах во всех турнирах. Поставить на гол команды в сегодняшнем матче можно за 2.05.

«Байер» – явный фаворит за 1.11. На непоражение «Падерборна» дают коэффициент 7.40.

Игра пройдет 6 декабря и начнется в 20:00 мск.

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