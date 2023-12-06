«Штутгарт» – фаворит кубкового матча с «Боруссией». На дортмундцев дают высокие 3.20

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«Штутгарт» примет дортмундскую «Боруссию» в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Хозяева выиграли 8 из 9 последних матчей во всех турнирах. У «Боруссии» на этом отрезке пять побед.

«Штутгарт» – фаворит сегодняшней встречи за 2.10. Победа «Боруссии» идет за 3.20, ничья – с коэффициентом 4.00.

Матч пройдет 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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1 комментарий
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не вижу проблем у Боруссии для дальнейших успехов-победа BVB в 2 мяча.
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