«МЮ» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита матча

6 декабря в матче 15-го тура АПЛ сыграют «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:15.

После 14 туров манкунианцы занимают седьмое место в таблице чемпионата Англии, в активе команды Эрика тен Хага 24 очка. Лондонский клуб с 19 баллами находится на десятой строчке.

В предыдущий уик-энд прервалась трехматчевая победная серия «МЮ» в АПЛ. Коллектив тен Хага уступил в гостях со счетом 0:1 «Ньюкаслу».

«Челси» после двух матчей без побед в 14-м туре обыграл на своем поле «Брайтон» (3:2).

В пяти из шести предыдущих очных игр была зафиксирована ничья. «Челси» не побеждает «МЮ» в чемпионате на протяжении 11 матчей. В последний раз лондонцы обыграли манкунианцев в АПЛ в 2017 году.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у «Челси» хорошие шансы прервать неудачную серию. На успех команды Маурисио Почеттино можно поставить с коэффициентом 2.44. На хозяев поля предлагается 2.90, очередной ничейный исход в этом противостоянии можно взять за 3.80.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита встречи. 35% от общего объема ставок на исход пришлось на «МЮ», 33% ушли на победу «Челси», еще 32% бетторов считают, что команды продлят тренд и вновь не выявят победителя.

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